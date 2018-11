Verkehrsminister Hofer will E-Roller vom Gehsteig verbannen

Weg vom Gehsteig

Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) will diese Regelung – zumindest in Teilen – nun in ganz Österreich umsetzen.

„Um den Schutz der Fußgänger zu gewährleisten“, sollen künftig nur noch mit Muskelkraft betriebene Geräte (etwa Skateboards oder Micro-Scooter) auf dem Gehsteig fahren – und zwar in Schrittgeschwindigkeit, teilt eine Sprecherin auf KURIER-Anfrage mit.