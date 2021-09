Eingetopft statt eingegraben: Kluckygasse hat Hochbeete bekommen

Bäume in Straßen zu pflanzen, ist in Zeiten des Klimawandels zwar erstrebenswert, praktisch aber oft schwer umzusetzen. Einbauten im Untergrund – etwa Leitungen – machen ein derartiges Vorhaben mitunter unmöglich oder teuer. In der Brigittenau erprobt man nun eine Lösung für dieses Dilemma.

In der Kluckygasse wurden diesen Sommer auf Initiative des Bezirks in der Parkspur vier Hochbeete aufgestellt. Sie wurden mit Gewächsen bepflanzt, die das ganze Jahr über blühen. Insekten sollen so jederzeit Futter finden.

Gegossen werden die Beete von den Anrainern der Straße – so wie auch die Bäume in den großen Trögen, für die der Bezirk bereits vergangenen Sommer Gießpaten gesucht hat.