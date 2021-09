Eine rot-pink-grüne Rathaus-Koalition für einen Tag

Dass ein Roter und ein Grüner zuletzt gemeinsam eine Pressekonferenz abhielten, ist bereits ein Weilchen her. Im Dreierpack mit zusätzlich einem Pinken hat es überhaupt noch nie einen Medientermin gegeben.

Es ist ein etwas sperriges Thema, das zu diesem Schulterschluss zwischen Regierung und Teilen der Opposition geführt hat. Wie berichtet, haben sich SPÖ, Neos und Grüne zu einer Reform der Wiener U-Kommission verständigt. Was den grünen Klubchef David Ellensohn bei der Präsentation am Mittwoch im Rathaus unter einen gewissen Rechtfertigungsdruck brachte: „Saubere Politik liegt in der DNA der Grünen. Die Frage ist daher nicht, warum wir hier dabei sind, sondern, warum ÖVP und FPÖ nicht dabei sind“, betonte er daher gleich.