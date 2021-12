Eine neue Quelle für Freunde alter Bücher

Auf der Website wählt man das präferierte Genre, den gewünschten Zustand der Bücher und eine von drei Schachtel-Größen. „Wir geben die Wünsche in unsere Excel-Tabelle ein und die schlägt uns dann Bücher vor“, so Freude. Anschließend gehe die Überraschungsbox per Post zu den Kunden.

Lesezeichen aus Büchern

Mehr als 1.500 Bücher befinden sich derzeit in der Datenbank von „dieboks“. Genug seien das aber noch nicht, sagt Freude. Er kann sich vorstellen, in Zukunft auch fremdsprachige Bücher anzubieten. Das hänge aber auch davon ab, was ihm und seiner Partnerin angeboten werde.