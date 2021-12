Kaugummiautomaten-Bande mit Drogen erwischt

Die Polizei beobachtete am Dienstagabend drei Männer, die am Favoritner Arthaberplatz eine Vielzahl an alkoholischen Flaschen bei sich hatte. Als sie die Beamten sahen, ergriff einer der Männer die Flucht, entleerte dabei seinen Rucksack. Er konnte wenig später gestoppt werden.

Es stellte sich heraus, dass die drei Tatverdächtigen, ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger sowie ein 40-jähriger und ein 36-jähriger russischer Staatsangehöriger, mehrere Kaugummiautomaten aufgebrochen hatten. In den Rucksäcken wurde Einbruchswerkzeug und mehrere original verpackte Parfüms ohne Rechnung vorgefunden.

Beim 36-jährigen Tatverdächtigen wurden zudem Drogen sichergestellt. Alle drei wurden festgenommen.

