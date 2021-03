Ein Spanier schaffte es dank seiner Wanderschuhe bis ins Rathaus

Als er schließlich hörte, dass die Stadt für das Bewältigen der Wanderwege Wandernadeln in Gold und Silber vergibt, musste er sechs Routen noch einmal beschreiten. Bei seinen ersten Ausflüge hatte der Spanier die Stellen, an denen man sich die für den Nachweis nötigen Stempel holen kann, noch ignoriert. „Der Ehrgeiz war am Ende groß“, sagt Ayerbe und zeigt den Wanderpass mit allen 13 Einträgen. Dabei hätten schon sieben für die goldene Stadtwandernadel genügt.

Gleichgesinnte traf er wenige, was wohl an der Witterung lag. Laut Stadt Wien nehmen pro Jahr Tausende das kostenlose Angebot in Anspruch, im Pandemiejahr 2020 soll sich das Aufkommen fast verdreifacht haben. Auch die Nachfrage nach Wandernadeln hat sich zuletzt auf rund 2.500 Stück mehr als verdoppelt.