Ein Platz und ein Kulturfest als Hommage an Ruth Klüger

Im Dezember wurde er im Kulturausschuss beschlossen, kommenden Freitag, am 6. Mai, soll der Ruth-Klüger-Platz nun offiziell eröffnet werden. Künftig ist der Platz an der Ecke Burggasse/Kirchengasse nach der vielfach ausgezeichneten austro-amerikanischen Literaturwissenschafterin, Schriftstellerin und Holocaust-Überlebenden benannt.

Klüger ist vor allem durch ihre in vielen Sprachen publizierten Autobiografien bekannt. In „Weiter leben. Eine Jugend“ schildert sie etwa eindrücklich ihre jüdische Kindheit in der NS-Zeit in Wien und ihre traumatischen Erinnerungen an die Konzentrationslager.

Zum 7. Bezirk gibt es eine direkte Verbindung – Klüger (1931–2020) wurde in Wien geboren und verbrachte die ersten Jahre ihrer Kindheit in Neubau. Kurz vor Kriegsende gelang Klüger mit ihrer Mutter die Flucht. 1947 emigrierten beide schließlich in die USA.