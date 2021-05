Ein neues Konzept für Wiens Augapfel, den Augarten

Aber nicht nur an der Steiermark hat man sich beim Konzept orientiert, sondern auch an Frankreich. In der Parkanlage, in der die beiden markanten Flaktürme zu sehen sind, wünscht sich Moritz einen Skulpturenpark nach Pariser Vorbild.

„Die Wiesen selbst dürfen in diesem Bereich nicht betreten werden, aber Skulpturen wären eine optische Aufwertung für dieses Areal“, sagt er.