Ein Minimarkt zum Mitmachen in Ottakring

Zwei Speckstangerl, vier Semmeln und drei große Nussbrote. Was klingt wie die Einkaufsliste einer vierköpfigen Familie für ein verlängertes Wochenende, ist in Wahrheit der Inhalt des Lieferscheins eines Bäckers an einen Supermarkt. In der Haberlgasse in Ottakring hat Anfang Mai aber nicht etwa eine neue Filiale einer großen Kette eröffnet, sondern der „Mila-Minimarkt“. Pro Woche wandern hier etwa 30 Kilo Brot über die Theke.