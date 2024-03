Ein kostenloser Zahnarztbesuch: 13.500 Patienten ein Lächeln geschenkt

Armut, Obdachlosigkeit, fehlende Waschmöglichkeiten, Alkohol oder Drogen: All das kann die Gesundheit eines Menschen stark beeinträchtigen, und natürlich auch den Zustand der Zähne. Doch ein gesundes Gebiss sei nicht nur zentral für die Lebensqualität: „Es spielt auch bei der Suche nach einem Job oder einer Wohnung eine Rolle“, erklärt Comperl. Wer schlechte Zähne habe, habe hier auch deutlich schlechtere Chancen.

Da war zum Beispiel eine Patientin Ende 30, „eine Frau, gebeutelt vom Schicksal“, beschreibt Comperl. „Sie hat so große Angst gehabt, dass sie am ganzen Körper gezittert hat.“ Doch schließlich habe die Patientin Vertrauen gefasst und sich zwei kaputte Zähne ziehen lassen.

Viele würden sich auch schämen, ihre schlechten Zähne einem Arzt zu zeigen. „Daher ist Einfühlungsvermögen bei uns so wichtig“, betont Medizinerin Julia Comperl. „Wir gehen auf jeden ein, hören jedem zu. Wenn sich jemand fürchtet, atme ich zum Beispiel mit ihm gemeinsam.“ Manchmal entspanne sich der Patient schon nach ein, zwei Minuten – manchmal dauere es auch eine halbe Stunde. „Eine Zeit, die wir uns nehmen.“

2.000 Menschen wurden allein 2023 in der Zahnarztpraxis behandelt.

Die Sozialorganisation: Neunerhaus hilft obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen, in ein geregeltes Alltagsleben zu finden.

Aus Verzweiflung falsche Dracula-Zähne gekauft

Erst vor Kurzem sei ein Mann Ende 20 bei ihr gewesen. Der habe sich aus Verzweiflung ein Dracula-Gebiss aus Plastik gekauft. „Solche trägt man sonst nur im Fasching“, sagt die Ärztin. „Er hat die spitzen Eckzähne entfernt und sich das Gebiss dann irgendwie mit Superkleber auf seine Zähne geklebt.“ Sie habe ihn gewarnt, dass Superkleber im Mund sehr gefährlich für die Gesundheit sei. „Und er hat geantwortet: ,Aber Frau Doktor, was soll ich denn tun? Ich bin auf Arbeitssuche‘.“

Was also tun? „Wir haben sein Gebiss Schritt für Schritt saniert“, erwidert die Ärztin. „Sollte er im Bewerbungsgespräch auf seine Zähne angesprochen werden, habe ich ihm gesagt, dass er erklären kann, dass er gerade in Behandlung ist.“

Rund 30 Zahnärzte arbeiten ehrenamtlich mit

Comperl, die zahnärztliche Leiterin, wird von rund 30 Zahnärzten unterstützt, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Insgesamt 13.500 Menschen wurden seit Eröffnung der Praxis kostenlos behandelt. Und der Bedarf steigt: Allein 2023 zählte man 2.000 Patienten, davon 177 Kinder. Der älteste Patient war 89, der jüngste noch nicht einmal ein Jahr alt.