Ausweg aus dem harten Leben auf der Straße: Ein Betroffener erzählt

Jahrelang kam er in Notquartieren unter, geriet aber, wie er sagt, in „einen Teufelskreis“: Seine Ex-Partnerin untersagte ihm den Kontakt zu den Kindern, die Depressionen wurden schlimmer. „Ich bin kein Trottel, aber ich hab’ es einfach nicht mehr geschafft, Termine einzuhalten“, sagt der 53-Jährige. Da er nicht beim AMS erschien, verlor er jegliches Einkommen. Bis ihm Betreuer in den Wohnheimen, Sozialberater, Psychologen und Ärzte halfen, wieder in Richtung eines geregelten Lebens zu gehen.

Endlich wieder ein eigenes Zuhause

Der wichtigste Schritt: Seit zwei Monaten hat Herr J. wieder ein richtiges Zuhause – eine eigene Mietwohnung. Möglich wurde das über die Sozialeinrichtung Neunerhaus, die im Rahmen des Programms „Housing First“ seit elf Jahren leistbare Wohnungen an Obdachlose vermittelt. Wenn gewünscht, erhalten die Bewohner weiter Unterstützung von Sozialarbeitern. Die Erfahrung zeigt: Die Menschen sind zuverlässige Mieter, mehr als 92 Prozent bleiben in diesen Wohnungen. Das hofft auch Herr J: „Ich fühle mich wohl, ich bin angekommen, das ist urleiwand“, sagt er und lacht.

Jetzt fühle er sich endlich stark genug, die zentralen Themen anzugehen: „Ich habe Schulden und möchte meine Finanzen regeln. Vor allem möchte ich wieder Kontakt zu meinen Kindern, wieder ganz gesund werden und noch ein paar Jahre als Koch arbeiten.“

