Ein Jahr Corona: Immer mehr Aufgaben für die Polizei

Etwas über ein Jahr ist es nun her, dass am 25. Februar 2020 die ersten bestätigten Corona-Infektionen in Österreich auftraten. Noch am selben Tag wurde im Innenministerium (BMI) der Koordinationsstab des "Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements" (SKKM) eingerichtet. Dieser tagt seither täglich.

Hier werden Informationen über die Infektionslage, die Situation in den Krankenhäuser und das Contact Tracing zwischen den Ministerien, den Ländern, den Einsatzorganisationen sowie dem Bundesheer ausgetauscht. Es werden Personalfragen und die rechtliche Auslegung der Verordnungen abgesprochen.