Corona-Demo: Warum sich die Gewaltspirale weiter dreht

Auch wenn die Demonstranten selbst keine homogene Gruppe sind, so sind die Organisatoren dahinter politische Figuren aus dem rechten bis rechtsextremen Sektor. Sie halten die Fäden im Hintergrund in der Hand. In den vergangenen Wochen spielte sich dabei Ähnliches ab, wie man es auch von rechtsextremen Parteien kennt.

Es gibt Richtungskämpfe und stets setzt sich der radikalere Ansatz durch, die zur Besonnenheit mahnenden hingegen spalten sich ab und verschwinden bald in der Bedeutungslosigkeit. In der Folge nimmt die Polarisierung zu, und auch der Zulauf zu den radikalen Ansichten.