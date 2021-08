Ein ganzer Bezirk ist für’n Hugo: Jedermann-Aufführung in Rodaun

Das Projekt wird von einem 80-köpfigen Team getragen, das großteils aus der Region – also aus Liesing und der Umgebung – kommt. Wer schon einmal mit offenen Augen durch Liesing spaziert ist, den verwundert das nicht: Hofmannsthal ist bis heute im 23. Bezirk tief verwurzelt und hat somit bei seinen Bewohnern einen hohen Stellenwert.

An vielen Ecken finden sich Erinnerungen an den berühmten Schriftsteller – in der Ketzergasse mit dem Hofmannsthal-Schlössl die wohl berühmteste. Dort zog der frischverheiratete Autor im Jahr 1901 ein und lebte bis zu seinem Tod 1929 in dem Gebäude.