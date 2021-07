Festspiel-Ausstellung "Jedermanns Juden": Der Theaterzauber und seine Schatten

Alexander Moissi wollte „an jedem Ort das sein, was dort am schönsten ist: also in den Alpen eine Kuh und in Wien ein Burgschauspieler“.

In Salzburg war der Theaterstar, den Max Reinhardt einen „B’sondermann“ nannte, der reiche Mann im ersten „Jedermann“. Mit Moissi und einem historischen Film-Clip beginnt im Palais Eskeles in der Dorotheergasse die Reise in die Festspiel-Gründerzeit.

Und führt direkt zu Max Reinhardt (1873–1943). Ohne ihn und seine Vision, ohne den „Traum von Magie“, so Hugo von Hofmannsthal, „wäre Salzburg wahrscheinlich immer noch eine Provinzstadt“, sagte JMW-Direktorin Danielle Spera.