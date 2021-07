Danielle Spera: „Die Frau ist nicht das Anhängsel ihres Mannes“

KURIER: Sie scheinen zu polarisieren. Worauf führen Sie das zurück?

Danielle Spera: Zunächst einmal stelle ich eine überwältigende Zustimmung fest. Was die Museumscommunity betrifft, habe ich das Gefühl, dass man manchmal Ausstellungen füreinander entwirft. Wir hingegen konzipieren Ausstellungen für unsere Besucherinnen und Besucher, die uns durch ihr Steuergeld finanzieren. Und das ist ganz besonders bei unserem Thema wichtig. Denn unsere Inhalte sind komplex – und gehören daher vermittelt.

Könnte Ihnen weiterhin nachhängen, dass beim Aufbau der neuen Dauerausstellung die Hologramme von Juden entfernt und großteils zerstört werden mussten?

Das war damals ein bewusst inszenierter Aufschrei. Diese Hologramme waren weder wertvoll noch historische Objekte, sondern eine Art der Präsentation.

Sie in die Knie zu zwingen, gelang nicht. Im Gegenteil: Die Dauerausstellung, die Sie mit Werner Hanak realisiert haben, fand breiten Anklang. Die Besucherzahlen sind von 87.400 Besuchern im Jahr 2010, als Sie Direktorin wurden, auf 144.000 im Jahr 2019 gestiegen.

Ja, das ist tatsächlich ein großartiges Zeugnis für unsere Arbeit, unser Team und auch unsere Wechselausstellungen. Denn die Dauerausstellung besucht man vielleicht nur einmal. In unserem Mission Statement ist festgelegt, dass wir uns auf die jüdische Geschichte Wiens fokussieren. Und wir zeigen diese nicht nur an den Standorten Judenplatz und Dorotheergasse: Unsere Ausstellung über Hans Kelsen und die Bundesverfassung wird zunächst im Juridicum zu sehen sein und wandert danach in die Seestadt Aspern. Uns ist wichtig, unsere Inhalte weithin sichtbar zu machen.

Sie zeigen jetzt die Ausstellung „Jedermanns Juden“ (Eröffnung am 13. Juli). Warum?

Man hat, Max Reinhardt ausgenommen, nicht über die zahlreichen jüdischen Protagonistinnen und Protagonisten der Salzburger Festspiele geredet. Daher haben wir auf Anregung von Präsidentin Helga Rabl-Stadler dieses Thema beleuchtet. Die Ausstellung hätte natürlich letztes Jahr anlässlich 100 Jahre Festspiele eröffnet werden sollen. Wir hatten gleichzeitig einen Raum in der großen Festspielausstellung im Salzburg Museum gestaltet. Aber es schien uns nicht sinnvoll, die Ausstellung zwischen zwei Lockdowns zu eröffnen. In Salzburg hat man die Laufzeit aufgrund von Covid auf eineinhalb Jahre verlängert, sie ist also auch heuer noch zu sehen. Das geht bei uns in Wien nicht. Daher zeigen wir unsere Ausstellung jetzt – im 101. Jahr der Festspiele.