"Jedermann"-Kritiken: "Stark und wahrhaftig"

"Süddeutsche Zeitung"

"Mit verblüffender Selbstsicherheit tritt die neue Buhlschaft Verena Altenberger ins Bild, und eigentlich ist sie es auch, die sich hier als Herrin der Geldsäcke und Immobilien präsentiert, zu Jedermanns Monolog über das schöne Luxusleben bewegt sie synchron die Lippen. Klar, wer hier die Hosen anhat und ein Interesse daran, dass die Armen bloß nicht übermütig werden; die von Jedermann eingeforderte Mildtätigkeit muss auf ein Minimum begrenzt werden, damit das kapitalistische Oben-Unten-Schema nicht aus den Fugen gerät. So weiblich war der "Jedermann" noch nie, mit Mavie Hörbiger in der Doppelrolle als Gott und Teufel, Angela Winkler als Jedermanns Mutter, Edith Clever als Tod und Kathleen Morgeneyer als Glaube dominieren die Frauen das Geschehen. Und dann darf mit Verena Altenberger die erste Salzburgerin in der Festspielgeschichte überhaupt die Buhlschaft spielen. 'Männlich dominante Denkmuster' will Sturminger aufbrechen, deshalb sind einige Figuren fast schon penetrant genderfluid, die Männer stöckeln mit hohen Absätzen lustvoll herum, während die Frauen über Leben und Tod entscheiden. Lars Eidinger ist klug genug, sich nicht völlig dem Spektakel hinzugeben und gelegentlich auf die Bremse zu steigen. Allerdings ist sein Jedermann anfangs bedrohlich nahe an der Farce: Wie ein nicht mehr ganz junger Glam-Rocker jagt er in einer senfgelben Schlaghose über die Bühne, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, dem nächsten Opfer."

"Im zweiten Teil verliert die Inszenierung deutlich an Tempo und Kraft, aber es gibt ja den Tod: die unvergleichliche Edith Clever. Clever schaut, mit ihren nach oben drapierten Haarhörnern, ein wenig aus wie eine bedrohliche Fee aus einer Disney-Verfilmung. Aber deutlich und majestätisch ruhig klingen ihre Worte bis in die letzten Reihen im riesigen Schauspielhaus. Der Tod drängt, ein bisserl was geht ja doch immer noch, nicht gleich zum Aufbruch, er lässt dem Jedermann sein letztes Stündchen, damit er ein paar Dinge in Ordnung bringen kann. Es folgen Jammern und Zähneklappern, das große Erschrecken über das baldige Ende, das ist der Wendepunkt in jeder Inszenierung. Ja, der Mann versteht sowohl was von kränkenden wie von gekränkten Männern, er beherrscht das Manische wie das Depressive. (...) Am Schluss wird's dann noch mal sehr katholisch, und die Inszenierung fällt endgültig auseinander. Die guten Werke sind belanglose Geister in weißen Gewändern, der Teufel (Mavie Hörbiger) wirkt wie aus einem Bully-Herbig-Film entliehen. Treulosigkeit, Verrat und dann plötzlich wieder Hoffnung, Läuterung: An dieser Klippe sind schon viele Theatermacher gescheitert. Eidinger scheint jetzt fast abwesend, er taumelt etwas zu märtyrerhaft dem Ende entgegen, die Unterhose hängt schwer durch. Den 'Jedermann' zu einem würdevollen Ende zu geleiten, das wäre mal eine Meisterleistung."