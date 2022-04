Eiernockerl um 8,80 Euro an Hitlers Geburtstag: "Daran hat keiner gedacht"

Der Grund ist rasch geklärt. „Eiernockerl gibt’s nicht“, erklärt der Wirt. „Wir hom an Shitstorm gekriegt, deshalb haben wir sie jetzt weggenommen. Das brauchen wir net, das ist ein Wahnsinn“, ereifert er sich. „Die Leute haben ja nix anderes zu tun.“

Dass er die Eiernockerl ausgerechnet an einem einschlägigen Tag angeboten hatte, sei ihm nicht bewusst gewesen. „Wir haben grad privat Probleme. An so was hat keiner von uns gedacht. Hand aufs Herz. Wir sind weder ...“ Dann hält er kurz inne, atmet durch. „Es sind furchtbare Zeiten.“

Auf der Tageskarte stehen sie dann doch. „Die Eiernockerl nicht, bitte“, sagt der Wirt beim Überreichen.

Die Gäste an den Tischen sind erstaunt. „Darfst jetzt keine Eiernockerl mehr verkaufen? Was essen die Vegetarier?“ Das Problem stellt sich aktuell nicht. An die Tische werden Schulterscherzl und Würstel serviert. „Das kann ja nicht sein, dass der (Hitler) noch immer die Welt regiert“, ist ein anderer Besucher fassungslos.

Einige unfreundliche Anrufe habe es schon gegeben, sagt der Wirt. „Aber ich kann ja nicht von jedem den Geburtstag auswendig lernen.“

"Trend" auf Twitter

Das Lokal in der Josefstadt ist mit seiner Speisewahl aber nicht allein. Auf Twitter kursiert eine ganze Liste mit Wiener Gasthäusern mit entsprechendem Essensangebot an diesem Tag, landet sogar vor Xavier Naidoo auf Platz 1 bei den Twitter Trends, es werden auch Seiten gepostet, auf denen Eiernockerl-Poster gemeldet werden können.