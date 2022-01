St. Pölten: Eiernockerl-Posting brachte Maurer Prozess vor Schwurgericht ein

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Hubert T. (Name geändert, Anm.) geriet noch nie in seinem Leben mit dem Gesetz in Konflikt. Der 57-Jährige, der sein Geld als Maurer verdient, ist gerichtlich unbescholten.

Dass er am Mittwoch im Landesgericht St. Pölten auf der Anklagebank Platz nehmen muss, ist dem Niederösterreicher sichtlich unangenehm. Geschworene sollen über seine Zukunft entscheiden, T. soll gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben.