Frequency-Festival in St. Pölten: Hoffen auf die große Party

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Eigentlich ist alles so wie immer. Die einen verfluchen das Line-up und machen in diversen Internet-Foren ihrem Ärger Luft, die anderen sind hellauf begeistert. Und dennoch könnte das Frequency-Festival 2022 in der Landeshauptstadt St. Pölten zu einer ganz speziellen, richtig großen Party werden.

Denn die Hoffnung ist groß, dass im kommenden Sommer endlich wieder unbeschwert gefeiert werden darf und dass bis dahin die schlimmste Phase der Corona-Pandemie überwunden sein wird.

Viele Tickets bereits verkauft

Zum Comeback nach zweijähriger Pause haben sich jedenfalls von 18. bis 20. August zahlreiche bekannte Künstler aus dem In- und Ausland angesagt. Für gute Stimmung sollen unter anderem „Bilderbuch“, „RAF Camora“, „Apache 207“, „Yung Hurn“, „Kummer“, „Von wegen Lisbeth“ und „Kontra K“ sorgen. Gespielt wird wieder auf mehreren Bühnen, auch im Nightpark im VAZ soll es bei harten Beats wieder rund gehen.

Ein Großteil der Tickets ist bereits verkauft, weil viele ja schon seit dem Jahr 2020 eines besitzen. Festivalpässe und auch Tagestickets sind aber nach wie vor im Internet (www.frequency.at) erhältlich.

Kritik

Dass das Frequency im Vorjahr abgesagt wurde, hat übrigens nicht nur bei den Fans für Ärger gesorgt. Auch beim Veranstalter Barracuda Music war die Empörung groß. „Die Absage war ein großer Fehler“, ließ das Management die Regierung wissen. Nun freuen sich alle aber auf das große Comeback.