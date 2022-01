Neustart beim SKN St. Pölten mit Begeisterung und Corona-Ausfällen

Bereits in fünf Tagen trainieren die St. Pöltner auf Einladung des Kooperationsvereins in Wolfsburg, elf Tage auf beheiztem Rasen sind in Norddeutschland eingeplant.

Mitreisen wird der neue Geschäftsführer Wirtschaft, der sich künftig mit Schlaudraff auch ein Büro teilen wird. „Wir wollen transparent arbeiten, es wird frischen Wind und Veränderungen geben“, kündigt Matthias Gebauer an. Der 30-jährige Jurist und Unternehmer hat sich wie vom KURIER berichtet mit einem überzeugenden Hearing den Posten gesichert.

"Dynamik wie noch nie"

Gebauer und Schlaudraff sprachen viel von nötiger „Begeisterung“. SKN-Präsident Helmut Schwarzl: „So viel Dynamik hatten wir noch nie im Verein. Es hat gedauert, bis wir nach dem Abstieg den freien Fall gestoppt haben. Aber ich bin überzeugt, dass wir jetzt bestmöglich aufgestellt sind.“

Gebauer sprach einige Fehler der Vergangenheit aus der Ära Blumauer auch deutlich an: „Bei den Sponsoren herrscht Unzufriedenheit. Es hat Versäumnisse gegeben, wir müssen wieder Vertrauen aufbauen. Ich werde stärker mit ihnen kommunizieren.“

Zittern um Hauptsponsor

Hauptsponsor spusu hat zugesichert, dass der Vertrag auch kommende Saison läuft, wenn doch noch der Aufstieg gelingen sollte (etwa wenn Lustenau keine Lizenz bekommt). Ob ein zweites Jahr in der 2. Liga mit deutlichen Abschlägen finanziert würde, ist noch offen.

„Die Fans sind uns ganz wichtig, auch hier hat es Versäumnisse gegeben“, analysiert Gebauer. „Die Nähe ist verloren gegangen. Der SKN muss wieder stärker in der Stadt St. Pölten und im Umland präsent und greifbar sein.“