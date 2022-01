Was hinter der Rückkehr von Kulovits als Trainer zu Rapid steckt

Am 1. Jänner kam der entscheidende Anruf aus Hütteldorf, am Tag danach wurde alles fixiert und am Montagnachmittag hat Stefan Kulovits bereits sein erstes Training in neuer Aufgabe geleitet. Während nebenan die Profis die ersten Pässe des neuen Jahres spielten, gab der Heimkehrer Kommandos für die Talente von Rapid II.

„Es ist sehr schnell gegangen, aber wenn Rapid ruft, muss ich auch nicht lange überlegen“, sagt der 38-Jährige zum überraschenden Angebot von Zoran Barisic. Der Sportchef ärgert sich schon länger darüber, dass er der letzte selbst ausgebildete Rapid-Trainer ist, der es zu den Profis geschafft hat.

Steffen Hofmann will ja bekanntlich – auch in Rücksichtnahme auf seine Familie – nicht.

Neuer, umfangreicher Job

Für den Rekord-Rapidler wurde der Job „Sportkoordinator“ geschaffen. Hofmann wird künftig als personifizierte Schnittstelle zwischen Akademie, Rapid II und Profis agieren, Barisic entlasten und zusätzlich als Talentemanager mit den größten Talenten auf dem Feld Extra-Einheiten absolvieren. „Viel Arbeit, aber dieser Job kommt mir entgegen“, sagt Hofmann.