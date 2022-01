Start ins neue Jahr: Die Austria wird auf Herz und Nieren geprüft

Am Montag und am Dienstag stehen für die Spieler der Wiener Austria in der Privatklinik Döbling die Gesundheitschecks und im Stadion parallel dazu die sportmotorischen Untersuchungen auf dem Programm. Erst danach bittet Trainer Manfred Schmid seine Schützlinge wieder auf den Rasen. Mit von der Partie ist auch Erik Martel, der zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde. Interimstrainer Ralf Rangnick überlegt, den Leipziger Spieler auf die Insel zu holen.