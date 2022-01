Kulovits kehrt als Trainer zu Rapid zurück, neuer Job für Hofmann

Hofmanns Zukunft im Management

Der 38-Jährige hatte Rapid 2013 in Richtung Deutschland zum SV Sandhausen verlassen, wo er zuletzt auch als Co- und Cheftrainer Erfahrungen sammelte. Und nun also die Rückkehr nach Wien. "Ich bin sehr stolz, dass ich nun in einer solch verantwortungsvollen Position bei meinem Verein tätig sein darf. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit meiner jungen und sehr talentierten Mannschaft und genauso auf die Zusammenarbeit mit allen im Verein." Als sein Co-Trainer wird Patrick Jovanovic fungieren.