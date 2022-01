Keine Angst vor Omikron: Nur ein Klub verzichtet auf Trainingslager

Die Trainingslager im Überblick:

Salzburg: Trainingslager in Marbella in Spanien, 15. bis 22. Jänner

Sturm: Trainingslager in Lara in der Türkei, 20. bis 29. Jänner.

WAC: Trainingslager in Belek in der Türkei, 19. bis 28. Jänner.

Klagenfurt: Trainingslager in Bad Kleinkirchheim (11. bis 14. Jänner) und in Medulin (Kroatien) vom 23. bis 29. Jänner.

Rapid: Trainingslager in Belek in der Türkei, 15. bis 26. Jänner

Ried: kein Trainingslager im Ausland geplant

Austria: Trainingslager in Belek in der Türkei, 22. bis 29. Jänner

Hartberg: Trainingslager in Lara in der Türkei, 16. bis 26. Jänner

LASK: Trainingslager in Belek in der Türkei, 20. bis 29. Jänner

WSG Tirol: Trainingslager auf Malta 16. bis 26. Jänner

Admira: Trainingslager in Marbella in Spanien, 16. bis 24. Jänner

Altach: Trainingslager in Belek in der Türkei, 26. bis 4. Februar.