Ednan Aslan: „Der Ruf nach einem Kalifat ist ein Ruf nach Sklaverei“

Bei der Demo wurde kritisiert, Politik und Medien seien islamfeindlich?

Jegliche Kritik, die die Muslime ein Stück wachrüttelt, wird als islamfeindlich verstanden. Ich ignoriere nicht, dass wir hier auch Islamfeindlichkeit haben. Aber diese Organisationen, die bestimmte Entwicklungen und Aussagen als Islamfeindlichkeit wahrnehmen, nehmen das nur so wahr, weil sie ihre Handlungen, ihre Gewalt, ihre Demokratie-feindlichen Aktivitäten, ihre Rufe nach dem Kalifat als Selbstverständlichkeit betrachten. Wenn man diese Selbstverständlichkeiten infrage stellt, wird das als Islamfeindlichkeit verstanden. Wenn wir bestimmte Entwicklungen hinterfragen, ist das aus meiner Sicht keine Muslimfeindlichkeit, das ist Normalität in einer modernen, säkularen Gesellschaft.

Sind wir politisch zu korrekt?

Ich beobachte, dass extremistische Organisationen, die ihre Aktivitäten in ihren Herkunftsländern nicht durchführen können, in Europa Zuflucht finden. Wir haben an den öffentlichen Schulen Religionslehrer, die in ihren Heimatländern keine Schule betreten dürfen. Das heißt, dass die Freiheit in Europa, auf die wir stolz sind, das begünstigt. Aber wenn diese Freiheit von extremistischen Organisationen missbraucht wird, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir unsere freie Gesellschaft schützen.

Stichwort Religionsfreiheit: Fällt diese besagte Demo unter Religionsfreiheit?

Wenn eine religiöse Freiheit die demokratischen Verhältnisse hinterfragt und den demokratischen Staat durch einen islamischen zu ersetzen versucht, ist das nicht mehr die Freiheit, die wir schützen wollen. Wenn man sagt, wir wollen ein Kalifat: Das ist nicht ein Ruf nach Religionsfreiheit, das ist ein Ruf nach Sklaverei, nach Diktatur, nach einer Verletzung der Menschenrechte. Sie können im kleinsten Dorf in Österreich eine Moschee eröffnen. Versuchen Sie das in Anatolien. Versuchen Sie, in Istanbul auf der Straße eine Bibel zu verkaufen. Versuchen Sie, in Kairo eine Demonstration für einen christlichen Staat zu organisieren. Dann erleben Sie, was Freiheit dort bedeutet.

Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Kalifat in der islamischen Lehre nicht hinterfragt wird. Wenn Sie ein Freitagsgebet besuchen, wird da für das Kalifat gebetet.