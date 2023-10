Schüler wünschen sich, im Unterricht offen über den Islam zu sprechen

Für die Studie wurden 139 muslimische Schüler aus ganz Österreich im Alter von 14 bis 19 Jahren interviewt. Das Sample war breit gefächert, Schultyp und Migrationshintergrund sind unterschiedlich. Es besuchten auch nicht alle den islamischen Religionsunterricht, so der Soziologe Erol Yildiz.

Eher traditionelle Haltung

Grundsätzlich kristallisierten sich drei Gruppen heraus, erklären die Forscher: Rund 40 Prozent der Befragten zeigten eher eine traditionelle und unkritische Haltung in Bezug auf den Islam. „Sie haben feste Grenzen, innerhalb derer sie ihre Religiosität verorten“, sagt Aslan. Religion ist hier oft Teil der Identität, im Alltag leben sie nach Vorstellungen von haram oder halal; also verboten oder erlaubt. Der Bezug zur eigenen Familie ist meist ein enger, gleichzeitig können sich die Jugendlichen über das Internet aber etwa auch der Community in Kairo zugehörig fühlen.

Kritisch-reflektierte Haltung

Rund 38 Prozent legten eine kritisch-reflektierte Haltung an den Tag: Die Religion steht hier eher im Hintergrund, die Jugendlichen nutzten die sozialen Medien ähnlich wie ihre nicht-muslimischen Mitschüler. Die meisten Mädchen trugen kein Kopftuch .

Individuelle Religiosität

22 Prozent wiederum entwickeln – auch aufgrund verschiedener Einflüsse aus dem Internet – eine individuelle Religiosität: „Darunter war etwa eine junge Frau, die online Tanzkurse anbietet – was im realen Leben für sie nicht möglich wäre, da sie in einer konservativen Familie lebt“, beschreibt Aslan. Die Religiosität setzt sich hier also aus individuellen Mosaiksteinchen zusammen. Konservative und weltoffene Verhaltensweisen gleichzeitig zu leben, ist für die Jungen kein Widerspruch.

