Härte gegen die Kalifat-Schreier statt tatenloses Entsetzen

Sie sehen die Zeit für ein neues (radikalislamisches) Regime gekommen, in dem Politik und Religion nicht mehr getrennt, Geschlechter-Gleichbehandlung Geschichte und Homosexualität verboten ist. (Warum gerade linke Feministinnen und queere Aktivisten so besonders hohe Toleranz gegenüber den Intoleranten einfordern, bleibt ohnehin ein ewiges Mysterium.)

Die Demo-Organisatoren (übrigens auch die aggressiven Pro-Palästinenser-Camper an den US-Universitäten) könnten sich dann getrost darauf berufen, dass ihnen eine dekadente, verweichlichte Gesellschaft nichts mehr entgegenzusetzen hat, daher tatsächlich „die Karten neu gemischt“ werden, wie vorige Woche von den Fanatikern düster angekündigt.

Dass nach solchen Ereignissen auch den vielen friedlich und unauffällig lebenden Muslimen in Europa höhere Skepsis entgegenschlägt, wird von den Radikalen nicht nur in Kauf genommen, sondern bewusst provoziert: Diskriminierung (ob gefühlt oder echt) stachelt Selbstmitleid, Abschottungstendenzen und Widerstandsgeist gegen die „Mehrheitsgesellschaft“ an. Diese beobachtet mit Sorge das Wachsen des Islam: durch hohe Geburtenraten (von Erdoğan den Auslandstürken empfohlen), durch Zuwanderung und derzeit auch durch massiven, unkontrollierten (syrischen) Familiennachzug.

Während im Iran junge Frauen wegen ihres Kampfes gegen das Kopftuch sterben, verhüllen sich europäische Musliminnen damit, weil ihr Haar im Islam als sexuell aufreizend gilt. Übrigens wurde vor genau 100 Jahren der letzte Kalif Abdülmecid II. vom laizistischen Gründer einer modernen Türkei, Kemal Atatürk, ins Exil nach Paris geschickt, das Kalifat abgeschafft. Die Kalifen-Tochter trug kein Kopftuch, wie historische Bilder zeigen.