E-Scooter sollen bald auch in Liesing zur Verfügung stehen

Der angenommene Antrag werde nun an das zuständige Stadtratsbüro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) weitergeleitet. Diese hat bis zur nächsten Bezirksvertretungssitzung in drei Monaten Zeit für die Beantwortung. Bezirksvorsteher Gerald Bischof (ebenfalls SPÖ) wolle aber zusätzlich das Gespräch suchen, heißt es aus seinem Büro.

Scooter-Sheriffs

In den Teilen Wiens, in denen es von E-Scootern wimmelt, wird hingegen versucht, dem eingangs beschriebenen Chaos entgegenzuwirken. Seit Anfang November sind darum zwei Scooter-Sheriffs unterwegs. Bei den Hotspots in der Inneren Stadt, bei der Mariahilfer Straße, am Donaukanal, am Praterstern und am Spittelberg werden herumliegende Geräte ordnungsgerecht geparkt und Fahrer auf die geltenden Regeln aufmerksam gemacht.