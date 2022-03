E-Scooter in Liesing: Pilotprojekt erhält Absage

Während sich in anderen Bezirken E-Scooter stapeln, herrscht in Liesing gähnende Roller-Leere. Und das wird wohl vorerst auch so bleiben. Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erteilte einem von den Neos entwickelten Pilotprojekt nun eine Absage.

Die Pinken wollten – mit einstimmiger Unterstützung der anderen Bezirksparteien –, dass Anbieter „Tier“ ein Jahr lang die Erlaubnis erhält, Geräte in Liesing aufzustellen, ohne dass diese zu den 1.500 genehmigten Scootern im Stadtgebiet gezählt werden. Auf diese Stückzahl ist derzeit jeder Anbieter beschränkt.