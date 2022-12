Druckabfall in Boeing über Wien: Flugzeug konnte sicher landen

Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Flug von Cagliari in Italien nach Katowice in Polen zu einem Zwischenfall. Die Boeing 737-400 befand sich zu diesem Zeitpunkt über Wien. Der Druck in der Kabine war plötzlich abgefallen. Die Crew leitete daraufhin sofort einen Sinkflug ein, um auf eine Flughöhe zu gelangen, in der der Druckverlust ausgeglichen werden konnte. Eine Notlandung in Wien musste daraufhin nicht mehr durchgeführt werden.

Das Flugzeug konnte schließlich auf dem Zielflughafen in Katowice landen.

