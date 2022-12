Fahndung: 9.000 Euro mit geraubter Bankomatkarte abgehoben

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit nun um Hilfe, bei der Aufklärung eines Raubes. Am 31. Oktober soll der Mann auf dem Bild einem 62-Jährigen in der Geiselbergstraße in Simmering die Handtasche gewaltsam entrissen haben. Zuvor soll der Verdächtige sein Opfer bei Bankgeschäften beobachtet haben. So kam er vermutlich auch an den Code der Bankomatkarte, mit der er dann 9.000 Euro abhob.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter können - auch anonym - an das Landeskriminalamt unter 01/31310/33800 abgegeben werden.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: