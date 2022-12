Drei Verletzte nach Messerattacken in einer Nacht in Wien

In der Nacht auf Mittwoch musste die Wiener Polizei gleich drei Mal wegen verschiedenen Auseinandersetzungen ausrĂŒcken, die alle mit Verletzten endeten. Um 23.30 Uhr kam ein 23-JĂ€hriger auf die Polizeiinspektion Praterstern, weil sein Mitbewohner ihn mit einem Messer und einem Streitkolben aus Holz attackiert und verletzt haben soll. Die Spezialeinheit Wega fuhr daraufhin zu der Wohnung und nahm den Mitbewohner - einen 23-jĂ€hrigen Syrer - fest.

Zeugen rufen Polizei in Neubau

Nur wenige Minuten spĂ€ter mussten Polizisten in Neubau ausrĂŒcken, weil sie von Zeugen wegen eines Streites zwischen zwei MĂ€nnern alarmiert worden waren. Ein bislang unbekannter Mann fĂŒgte seinem 33 Jahre alten Kontrahenten Stich- und Schnittverletzungen zu. Der VerdĂ€chtige floh, eine Fahndung verlief erfolglos.

Stich in Hals

Um 2.30 Uhr kam es dann in Rudolfsheim-FĂŒnfhaus zu einem Streit zwischen einem 39-jĂ€hrigen und einem Unbekannten in einem Lokal. Der Unbekannte habe dem 39-JĂ€hrigen dann mit einem Messer in den Hals gestochen und sei anschließend geflĂŒchtet. Eine Fahndung blieb vorerst ergebnislos. Die Ermittlungen sind im Gange.

In allen drei FĂ€llen bestand fĂŒr die Verletzten keine Lebensgefahr. Sie wurden von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.

