Ein Meer aus rot-weiß-karierten Fan-Shirts säumt Dienstagabend die Ottakringer Straße. Man könnte fast denken, man sei in Kroatien - was die sehr kalten Temperaturen etwas vergessen lässt. Die Fans der kroatischen Nationalelf schauen alle gebannt auf die TV-Bildschirme der Lokale. Wer am Abend zum Beispiel spontan im Café San Marco das WM-Semifinale Kroatien gegen Argentinien verfolgen wollte, war chancenlos. Hunderte Kroatien Fans drängten sich vor schon Anpfiff in dem Lokal. Ein Durchkommen zur Bar war unmöglich. Stammgäste wie Robert haben ihren Tisch bereits vor zwei Monaten reserviert. Er trägt zum Spiel das selbe Outfit, wie bereits während der ganzen WM. Es würde dem Team Glück bringen, ist er sicher: "Wenn wir gewinnen, gebe ich ein Bier aus".

Die Wiener Polizei ist jedenfalls für einen Sieg und für eine Niederlage gewappnet. Auf KURIER-Anfrage heißt es, dass man verstärkt vor Ort sei. Ausschreitungen wie beim Ausscheiden Serbiens sollen auf jeden Fall verhindert werden.

Hoffen und Bangen

Kurz vor Anpfiff waren die Fans noch optimistisch: Roberts Schwester Daniela tippt auf einen Sieg von 2:1: "Ich glaube auch, dass wir Weltmeister werden können". Kurz vor Anpfiff werden stehende Gäste zurechtgewiesen. Sie sollen sich hinsetzen, um nicht die Sicht auf den Bildschirm zu verstellen, zur Not auch auf den Boden. Steht doch Mal jemand im Bild, bekommt man ein Pfeifkonzert zu hören.

Etwas nüchterner sieht Mario die Chancen auf einen Sieg gegen Argentinien: "ich würde sagen, die Chancen stehen 50:50. Als Außenseiter würde ich die Kroaten nicht sehen, eher als Underdogs. Wir haben absolut Chancen auf den Weltmeistertitel. Etwas anderes darf man auch gar nicht denken."

Entsetzen nach Doppelschlag

Nach 38 Minuten sieht es so aus, als ob Robert sich das Geld für die Lokalrunde sparen könnte. Argentinien geht mit 1:0 in Führung. Doch wer die Matches bisher verfolgt hat, weiß, dass Kroatien gerne erst am Schluss "aufdreht". Das 1:0 hat zumindest ein Gutes: Ein paar Fans nutzen die gedämpfte Stimmung nach Messis Elfer für einen Klogang.

Doch nur fünf Minuten darauf steht es schon 2:0. Viele Fans vergraben das Gesicht in den Händen, die Enttäuschung ist den Wiener Kroatien Fans anzusehen. Hoffnung hat man natürlich trotzdem noch vor Ende der Halbzeit: "Die Argentinier nutzen ihre Torchancen. Wir Kroaten müssen erst eins kassieren, um ins Spiel zu finden", sagt ein Fan.

Stimmung noch ruhig

Die Halbzeit treibt die Fans auf die Straße, die Stimmung ist gut, aber nicht aufgeheizt. In der zweiten Halbzeit werden mit jeder weiteren vergebenen Torchance die frustrierten Rufe lauter. Auch eine Gruppe Österreicher fiebert mit den Kroaten mit. Einer von ihnen ist trotz Krankenstand und Bänderriss hergekommen. Erhofft hatte man sich zu diesem Zeitpunkt freilich ein besseres Ergebnis.