Nach WM-Pleite: Ausschreitungen durch Serbien-Fans in Wien-Ottakring

Der letzte Achtelfinal-Platz der WM in Katar ging am Freitag-Abend an die Schweiz, die Serbien mit 3:2 bezwangen. Und während in der Schweiz gejubelt wurde, herrschte bei den Serben Katerstimmung vor. So auch bei den Fans in Wien. Das beschäftigte dann auch die Polizei.