Drei neue Impfzentren für Wien ab nächster Woche

Beim Impfen kommt weiter Bewegung in die Stadt. Ab nächster Woche, am 22. März, werden an drei weiteren Standorten insgesamt fünf Impfstraßen errichtet – nämlich im Hanusch-Krankenhaus in Penzing und in den Gesundheitszentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Floridsdorf und Neubau. Drei bis vier Wochen später wird noch eine weitere am ÖGK-Standort Favoriten dazu kommen.

„Wir stellen gerne unsere Infrastruktur für so eine wichtige Angelegenheit wie die Covid-19-Impfung zur Verfügung“, sagt Bernhard Wurzer, Generaldirektor der ÖGK.

Warum die Stadt Wien an die Gesundheitskasse herangetreten ist, ist leicht erklärt. Man kann dort auf das Know-how der vergan-genen Grippe-Impfaktionen zurückgreifen. „Zugleich erfüllen die ÖGK-Einrichtungen zwei wichtige Kriterien, nämlich Verkehrsanbindung und Platz“, sagt Erol Holawatsch, zuständiger Projektleiter innerhalb der ÖGK. „Es muss genug Platz vorhanden sein, um die Impfungen reibungslos durchführen zu können und die Menschen danach nicht gleich wegschicken zu müssen“, sagt Holawatsch. Empfohlen sind 30 Minuten für Nachsorge und Beobachtung.

Die Terminanmeldung läuft auch bei den neuen Standorten ausschließlich online über impfservice.wien oder telefonisch über 1450.