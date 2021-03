Letzter Platz für Niederösterreich und Wien bei Impfung der Ältesten

Bei der Durchimpfung der ältesten Bevölkerungsschicht gibt es allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. So ist in Niederösterreich (29,1) und Wien (31,7 Prozent) noch kein Drittel geimpft, während in Kärnten (60,2) und Vorarlberg (59,9 Prozent) bereits knapp zwei Drittel ihre erste Impfdosis erhalten haben. Die Steiermark liegt bei 58,4 Prozent, Oberösterreich bei 54 und im Burgenland ist die Hälfte der über 85-Jährigen geimpft (50,4 Prozent). In Salzburg (46,9) und Tirol (41,2 Prozent) sind es etwas weniger.

Der Sprecher des niederösterreichischen Impfkoordinators, Stefan Spielbichler, erklärt das auf APA-Anfrage damit, dass in diesem Bundesland deutlich weniger Menschen in Heimen leben und die Älteren daher schwerer erreichbar seien. Außerdem habe man in den ersten Wochen weniger Impfstoff erhalten, weil die Impfungen auf die Heime fokussiert waren. Allein am Mittwoch werde man aber 43.000 neue Impftermine freischalten. Und mit der Zulassung von AstraZeneca für über 65-Jährige könne man nun auch mobile Impfteams einrichten: "Das wird sich kontinuierlich ausgleichen."