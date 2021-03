Was uns die Corona-Daten wirklich sagen

Sterblichkeit: Die Impfung zeigt Wirkung

Die erfreuliche Nachricht ist der starke Rückgang der Todesfälle innerhalb der letzten drei Monate: Von Anfang Februar bis zum 3. März (das sind 31 Tage) sind 493 Menschen verstorben. In den 31 Jännertagen waren 941 Tote zu beklagen, im Dezember sogar 2.069. Jedes Monat ist die Zahl der Corona-Verstorbenen somit um jeweils rund 50 Prozent gesunken.

Wenig Änderung hat es hingegen in der Altersverteilung der Toten gegeben. 78 Prozent aller Verstorbenen waren in diesen drei Monaten über 85 Jahre alt. Der Anteil der Verstorbenen in der Altersklasse der 65-84-Jährigen ging ganz leicht von 21,2 auf 19,3 Prozent zurück. Nur zwei Prozent der Corona-Toten sind zwischen 45 und 64 Jahre.

Und wer jünger als 45 ist, gehört zu den unteren 0,5 Prozent an Corona-Verstorbenen.

In absoluten Zahlen zeigt sich für die Jüngeren folgendes Bild: Nur zwei Menschen unter 25 Jahren verstarben in den letzten drei Monaten an Corona, nur vier waren es in der Gruppe der 25-44-Jährigen. Zwischen 65 und 84 verstarben 764 Menschen, bei den Über-85-Jährigen waren es 2.732.