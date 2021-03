Warum aus der geplanten Öffnung nichts werden könnte

Anschober legte auch eine Prognose vor: Am 10. März würde man bei 3.200 zusätzlichen Fällen pro Tag landen. Für die geplanten Lockerungen würde das wohl das Aus bedeuten.

Bis zu 10.000 Neuinfektionen am Palmsonntag

Gerry Foitik legte gegenüber der Kleinen Zeitung noch ein Schippchen drauf. Die Verdoppelungsrate bei den Neuinfektionen liege derzeit bei etwa 14 Tagen, so der Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes. "Seit dem 14. Februar gibt es eine exponentielle Entwicklung bei den Fallzahlen." Sollte die Entwicklung also anhalten, würden in Österreich bis Mitte März, also just wenn die Öffnungsschritte in Vorarlberg in Kraft treten sollten, "4.000 bis 5.000 Neuinfektionen" gezählt, "am Palmsonntagswochenende dann 8.000 bis 10.000."

"Das ist viel zu viel, weil viel zu viele Menschen schwer krank werden, wenn sich so viele infizieren", so Foitik.

Der Rot-Kreuz-Chef verweist darauf, schon im Jänner vorgeschlagen zu haben, die Öffnungsschritte an einen Inzidenzwert zu knüpfen - etwa 25 oder 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. "Es ist besser, dieses Ziel durch einen harten, kurzen Lockdown zu erreichen, als durch eine permanenten leichten Lockdown. Dann kann man mit geringerem Risiko auch leichter schrittweise öffnen."

Aus epidemiologischer Sicht hat die Regierung laut Foitik zu früh geöffnet, allerdings relativiert er: "Die Maßnahmen der Regierung zielen auch auf die wirtschaftliche, soziale, psychische und Bildungssituation ab. Das muss man schon differenzierter bewerten."