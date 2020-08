Donaustadt: Polizei erwischt Jugendliche bei Fahrraddiebstahl

Ein Zeuge alarmierte am Freitag in den frühen Morgenstunden die Polizei, da zwei Jugendliche versuchten, das Schloss eines Fahrrades am Wonkaplatz in Wien-Donaustadt durchzusägen. Als die Beamten zum Tatort kamen, ergriffen die beiden Verdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren die Flucht.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie angehalten und vorläufig festgenommen werden. Das Tatwerkzeug, eine Metall-Handsäge, wurde vorläufig sichergestellt.

