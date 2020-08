Breitenfurter Straße: Dealer und Abnehmer auf frischer Tat ertappt

Den Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) ist es nach intensiven Ermittlungen gelungen, einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen konnten am Mittwochnachmittag in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesung rund ein Kilo Suchtmittel - vermutlich Heroin - sowie rund 3.500 Euro in bar sichergestellt werden.

Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Vier Suchtmittelkäufer wurden ebenfalls angehalten. Einer der Männer hatte trotz aufrechten Waffenverbots eine Faustfeuerwaffe und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bei sich.

Die Waffen konnten sichergestellt werden, die vier Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

