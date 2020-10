Donaustadt: Keine Mehrzweck-Halle, dafür eine Event-Halle

Denn die Event-Halle soll für so ziemlich alle Veranstaltungen gebucht werden können: Tagungen und Kongresse, Firmen-Events, Dinner-Events, Galerien, Messen, private Feiern. Auch gegen Konzerte sollte nichts sprechen. Die Halle hat einen teilbaren Festsaal, eine Lobby, eine VIP-Lounge und Vorplätze für etwa Empfänge und Outdoor-Veranstaltungen.

Die Eröffnung de Halle in der Seestadt ist für Herbst 2021 geplant. Wenn alles nach Plan läuft, wird "Ariana" in der Seestadt zwar deutlich kleiner als die ursprünglich erhoffte Halle ausfallen, aber vier Jahre vor der Wien-Arena in St. Marx fertiggebaut sein.

Für die Donaubühne am Wasser, die der Bürgermeister auch in seiner ersten Klausur 2018 angekündigt hatte, ist übrigens noch immer kein Standort gefunden. Die Eröffnung war für dieses Jahr geplant gewesen.