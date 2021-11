Diese verschärften Maßnahmen gelten ab heute in Wien

Ausweitung Maskenpflicht: In der Gastro muss das Personal durchgängig FFP2-Masken tragen, die Gäste beim Weg zum und beim Verlassen des Tisches. Im Handel müssen Personal und Kunden FFP2-Masken tragen, ebenso bei körpernahen Dienstleistern. Grundsätzlich gilt dies für alle nicht privaten Innenräume, also auch am Arbeitsplatz, wo enger Kontakt zu anderen Personen besteht.