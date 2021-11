Diese 13 Adventmärkte dürfen heuer in Wien öffnen

Am Freitag beginnt die Punschsaison, da will unter anderem der Weihnachtstraum am Rathausplatz öffnen. Bis gestern war jedoch nicht klar, auf welche Adventmärkte man sich sonst noch freuen kann.

Die Liste jener Märkte, die heuer vom Marktamt bewilligt wurden, liegt dem KURIER nun vor (siehe Info gleich unten). Insgesamt sind 13 Märkte geplant.