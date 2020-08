Die Wiener Citybikes gehen wieder in Betrieb

Das Kuriose dabei: Wie am Montag bekannt wurde, beauftragen die Verkehrsbetriebe vorläufig erst recht wieder die Gewista mit dem Betrieb. Ab 2022 werden die Wiener Linien ein stadtweites Leihradsystem starten und das bestehende Netz in den Außenbezirken ausbauen. „Erstmals wird es Stationen in Floridsdorf und in der Donaustadt geben“, kündigt Ludwig an. Der Auftrag für den Betrieb des modernisierten Systems wird von den Wiener Linien im kommenden Jahr europaweit ausgeschrieben.

Das Wiener Citybike-System in seiner jetzigen Form besteht seit dem Jahr 2003 und hat rund 500.000 registrierte Nutzer. Seit Einführung wurden rund zehn Millionen Fahrten absolviert.