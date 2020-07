Der rot-grüne Wiener Zwist ums Gratisrad

Warum kam ausgerechnet ein Werbeunternehmen ins Spiel?

Als Spezialist für Außenwerbung sah die Gewista in den Citybikes die Möglichkeit, attraktive Werbeflächen zu verkaufen. Der Betrieb der Innenstand-Standorte erfolgte noch ohne finanzielle Unterstützung der Stadt. Medial kolportiert wurde mehrfach ein informelles Gegengeschäft, wonach die Stadt dem Unternehmen Rolling Boards überließ. „Einen schriftlichen Vertrag dazu gibt es jedenfalls nicht“, kritisiert der grüne Klubobmann David Ellensohn. „Das System mit den Fahrrädern an sich hat gut funktioniert, nur diese Intransparenz ist nicht in Ordnung.“ Sehr wohl vertraglich geregelt ist die Finanzierung des Betriebs außerhalb des Gürtels: Dafür soll die Stadt für den laufenden Betrieb pro Jahr 860.000 Euro an die Gewista überweisen.

Was hat die Wiener SPÖ mit der Gewista zu tun?

1921 als städtische Firma gegründet, wanderte das Außenwerbungsunternehmen später in die Wien-Holding. Nach der Jahrtausendwende übernahm die französische JCDecaux die Mehrheit der Anteile. Es bestehen jedoch weiterhin Beteiligungen mit starkem SPÖ-Bezug. Und zwar über die PROGRESS Beteiligungsges. m.b.H., an der wiederum die A.W.H. Beteiligungsgesellschaft m.b.H Anteile hält. Dort sitzen etliche (ehemalige) SPÖ-Funktionäre in zentralen Funktionen, etwa Landesgeschäftsführerin Barbara Novak als Aufsichtsrätin. Allein diesem Umstand sei es geschuldet, dass die Grünen die Gewista bei den Citybikes ausbooten wollten, wirft man in SPÖ-Kreisen dem Koalitionspartner vor.

Warum ist die bestehende Lösung gescheitert?

Zuletzt sah sich die Gewista nicht mehr in der Lage, den Betrieb der Innenstadt-Standorte ohne Finanzierung durch die Stadt aufrecht zu erhalten. Konkret wurden 1,1 Millionen Euro im Jahr gefordert. Verhandlungen mit der grünen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein scheiterten jedoch: „Man kann einer privaten Firma nicht so einfach diese Summe überweisen. Nach derzeit gültigen Regelungen bräuchte es dazu eine Ausschreibung“, sagt Ellensohn dazu.