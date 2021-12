Die Wartezeit aufs Christkind verkürzen: 23 Tipps aus Wiens Bezirken

Türkenschanzpark, Eingang Peter Jordan Straße - Ecke Dänenstraße

24. Dezember, 12 bis 15 Uhr

FFP2-Maskenpflicht, Personen über 15 Jahren: 2-G-Nachweis, für 6-15-Jährige: 3-G-Nachweis

Döbling: Einzigartiger Adventkalender

Seit Anfang Dezember wird in der Pfarre Unterheiligenstadt ein besonderer Adventkalender geöffnet. Jeden Tag befindet sich hinter den Türchen ein biblischer Segenswunsch. In der Stille der Kirche kann man ihn lesen und darüber nachdenken. Wer also vor der großen Bescherung noch etwas zur Ruhe kommen will, der kann in der Pfarre vorbeischauen und den Segenswunsch des Tages auf sich wirken lassen.

Heiligenstädter Straße 101

Besuch täglich möglich

Brigittenau: Hüpfen und Springen

Kinderherzen schlagen zu Weihnachten bekanntlich höher. Hoch hinaus geht es auch in der Trampolinhalle Flip Lab Vienna in der Millennium City.

Millennium City, 2. Obergeschoß

24. Dezember, 10 bis 20 Uhr

ab 12 Euro

FFP2-Maskenpflicht außer während des Springens, Personen über 15 Jahren: 2-G-Nachweis, für 6-15-Jährige: 3-G-Nachweis

Mehr Infos hier.

Floridsdorf: Theater speziell für Kinder

Ein Theaterbesuch im Gloria Theater ist in Floridsdorf zu empfehlen. Gespielt wird das Theaterstück "Der Räuber Hotzenplotz" um 14 Uhr. Das Stück dauert eine gute Stunde und ist für Kinder im Alter zwischen vier und 12 Jahren geeignet.

Prager Straße 9

24. Dezember, 14 Uhr

15 Euro

FFP2-Maskenpflicht, Personen über 15 Jahren: 2-G-Nachweis, für 6-15-Jährige: 3-G-Nachweis

Mehr Infos hier.

Donaustadt: Blumenausstellung oder Aussicht genießen

Am 23. Dezember kann man der Weihnachtsausstellung "Post ans Christkind" in den Blumengärten Hirschstetten einen Besuch abstatten. Bei der Ausstellung wird der Weg des Wichtels Stani, der alle Wunschbriefe der Kinder einsammeln und am Christkindl-Postamt abgeben soll, floristisch dargestellt.

Am Heiligen Abend selbst kann man aus 150 Metern Höhe die Aussicht über Wien genießen. Der Donauturm hat nämlich untertags geöffnet. Mit dem Lift geht es hinauf zur Aussichtsplattform, von der aus man einen 360-Grad-Panoramablick über die Stadt hat.

Blumengärten Hirschstetten

23. Dezember, 10 bis 20 Uhr

kostenlos

FFP2-Maskenpflicht, Personen über 15 Jahren: 2-G-Nachweis, für 6-15-Jährige: 3-G-Nachweis

Donauturmplatz 1

24. Dezember, 10 bis 15 Uhr

9,90 Euro (Kinder) bzw. 14,50 Euro (Erwachsene)

FFP2-Maskenpflicht, Personen über 15 Jahren: 2-G-Nachweis, für 6-15-Jährige: 3-G-Nachweis

Liesing: Ausflug für Naschkatzen

Wer nach dem Naschen der ersten Weihnachtskekse noch immer Lust auf etwas Süßes hat, kann das Schoko-Museum der Firma Heindl in Liesing besuchen. Neben einer Führung gibt es auch einen Pralinenworkshop für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren, wo nach Herzenslust Pralinen geformt und verziert werden können.