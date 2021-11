„Weinviertel Adventkalender": Genussvolle Reise durch die Adventzeit

Längst ist der Adventkalender nicht mehr nur etwas für kleine Kinder, denen das Warten auf Weihnachten schwerfällt. Auch Erwachsene beschenken sich mittlerweile bereits in der Vorweihnachtszeit. Es gehört zu einem gewissen Lebensgefühl dazu. Ob sich darin Müsli, Fitnessgeräte, Kosmetika oder Socken befinden, ist dabei ganz dem Geschmack des Einzelnen überlassen.



Dem Adventkalender-Trend folgt man nun auch im Weinviertel. Die Leader Region Weinviertel Ost hat in diesem Jahr nämlich einen speziellen „Weinviertel Adventkalender“ zusammengestellt. Hinter jedem der 24 „Türchen“ oder besser in jedem Säckchen verbirgt sich ein Produkt aus der Region, erklärt die Geschäftsführerin Christine Filipp. „Ob Kürbiskernöl, Nudeln, Schokolade oder Weinviertler Wein – der Dezember soll eine genussvolle Reise durch unsere Region werden“ sagt sie. Dadurch sollen nicht nur die Produkte des Weinviertels, sondern vor allem auch die produzierenden Betriebe vor den Vorhang geholt werden. „Wir haben alle unsere Produzenten dazu eingeladen, am Adventkalender mitzuwirken“, so Filipp. Daraus habe man dann jene Produkte ausgewählt, die gemeinsam ein buntes Repertoire an Köstlichkeiten ergeben. Somit verstecke sich nun in jedem Säckchen ein anderes Produkt aus der Region.

Zeitloser Genuss

„Einen direkten weihnachtlichen Bezug haben die Produkte allerdings nicht“, so Filipp. Mit winterlichem Honig oder Knabbereien in Christbaumform sei demnach nicht zu rechnen. Dennoch könne man durch den regionalen Adventkalender das Weinviertel von einer anderen Seite kennenlernen und noch dazu die Wertschöpfung in der eigenen Region halten.



Verpackt wird der „Weinviertel Adventkalender“ in einem 12er-Weinkarton. Dementsprechend groß ist das Ganze. Rund 100 Stück haben bereits ihren Weg in heimische Wohnzimmer gefunden. Noch bis Samstag, 14. November, kann der Adventkalender online oder im Weinmarkt Poysdorf (Bezirk Mistelbach) bestellt werden. Danach wird er per Post nach Hause geliefert.