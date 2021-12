Wiener Christbaum-Sammelstellen eröffnen am 27. Dezember

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) betont, wie wichtig es ist, die Christbäume bei den entsprechenden Sammelstellen abzugeben. "Wer Christbäume kauft, die aus dem regionalen Umfeld stammen und sie nach Weihnachten richtig entsorgt, trägt gleich doppelt zum Schutz unseres Klimas bei", sagt er.

Entsorgung ohne Schmuck

Wer nicht weiß, wo die nächste Sammelstelle in der Umgebung ist, der wird ab 27. Dezember im Online-Stadtplan der Stadt Wien oder in der 48er-App fündig. Mehr Infos zum Stadtplan hier.

Die MA48 freut sich, das vergangenes Jahr ein Rekordwert an abgegebenen Christbäumen erreicht wurde und hofft heuer auf eine ebenso erfolgreiche Bilanz. Wichtig ist bei der Entsorgung auf jeden Fall eines: Christbaumschmuck ist in der Regel wieder verwendbar und sollte daher keinesfalls mitentsorgt werden.

Vor allem Schmuckstücke wie Haken oder Kugeln dürfen nicht am Baum hängen bleiben. Die Christbäume treten ihre letzte Reise also am besten ganz ohne "Gepäck" an.