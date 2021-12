Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Zwischen 1.500 und 1.800 Christbäume verkauft Karl Sommer an seinen beiden Verkaufsflächen beim VAZ und am Domplatz der Landeshauptstadt jeden Dezember.

Doch nicht jeder kann sich - vor allem in Zeiten von Kurzarbeit und hoher Arbeitslosigkeit - einen echten Baum am Heiligen Abend leisten, wie auch der Christbaumbauer aus Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems Land) weiß. „Im Vorjahr fragte die Stadt St. Pölten bei mir an, wie viel 100 Christbäume für sozial Bedürftige kosten würden. Für mich war klar, dass die Bäume, wenn sie an die richtige Stelle kommen, nichts kosten“, erklärt Sommer, der auch seit einigen Jahren Christbäume und Schmuckreisig zum Basteln an die St. Pöltner Tagesstätte in der Hnilickastraße spendet.

Soziale und Ökologische Nachhaltigkeit

Auf die Frage ob er diese Aktion auch heuer wiederholen wolle, antwortete der Christbaumbauer sofort mit „bitte gerne“ und übergab der städtischen Sozialhilfe 100 Bäume samt Christbaumkreuz. „Wenn die Leute angerufen werden und man sagt ihnen, dass sie einen Christbaum haben können, glauben sie das oft gar nicht. Die Freude ist wirklich groß“, berichtet die städtische Sozialhilfe.